بالفيديو.. هدم عقارات تعترض توسعة طريق الملك عبدالعزيز

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): قامت أمانة منطقة المدينة المنورة بإزالة عقارات تعترض توسعة طريق الملك عبدالعزيز. قامت أمانة منطقة المدينة المنورة بإزالة عقارات تعترض توسعة طريق الملك عبدالعزيز. وأضافت أن أعمال الإزالة تمت بالتنسيق مع إدارة المرور وفرع مديرية الدفاع المدني التابع للمنطقة. ونوهت، في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر، بأن ذلك يأتي بهدف تسهيل الوصول للمسجد النبوي الشريف.

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