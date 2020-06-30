شكرا لمتابعة خبر عن مجلس الشورى يطالب "النقل" بتخطيط طرق بديلة للطرق الزراعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

طالب مجلس الشورى في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء وزارة النقل بتعديل استراتيجيتها ووضع خطط لطرق بديلة للطرق الزراعية .

وأكد " الشورى " على اهمية تبني وزارة النقل استراتيجية جديدة يتعلق بمشاريع السكك الحديدية وتتبع الاستراتيجية المعمول بها في كثير من الدول وهي النمو السنوي في قطاع القطارات.

كما طالب وزارة النقل بإعادة ترتيب خططها مع وضع آلية عاجلة لطرق المناطق السياحة حرصاً على سلامة الجميع من استخدام الطرق الزراعية ذات المسار الواحد.