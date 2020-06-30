منظمة التعاون الإسلامي تدين بشدة الهجوم المسلح على بورصة كراتشي

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة الهجوم المسلح الذي استهدف بورصة كراتشي بجمهورية باكستان الإسلامية. أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة الهجوم المسلح الذي استهدف بورصة كراتشي بجمهورية باكستان الإسلامية. وأعرب معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن التعازي والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب باكستان، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين. وجدد معاليه موقف المنظمة الثابت الرافض لظاهرة الإرهاب والتطرف والعنف بجميع أشكالها، موكداً وقوف المنظمة مع جمهورية باكستان الإسلامية في جهودها لمكافحة الإرهاب.

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