شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مزايا أدبية ومادية للمعلمين والمعلمات في اللائحة الجديدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت متحدث التعليم "ابتسام الشهري " مزايا لائحة التعليم الجديدة والتي تم اعتمادها مؤخراً في تطوير التعليم وتحسين اوضاع المعلمين والمعلمات .

وأكدت "الشهري " أن هذه اللائحة جاءت بجهود مشتركة من عدة جهات وهي وزارة التعليم ووزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية ووزارة المالية وهيئة تقويم التعليم ، وفقاً لـ " الإخبارية " .

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واشارت ان وزارة التعليم قامت بجداول لتسكين جميع شاغلي الوظائف التعليمية على الرتب والمستويات الجديدة ،وتحديد ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية مع الإلتزام بدليل تصنيف الوظائف .

واكدت انها اشتملت على مزايا مهنية ومادية تمكن للوصول لمشروع تطوير التعليم ، ومنها عدم المساس بأساس الراتب مع زيادة بعض المعلمين في اللائحة الجديدة ، وتمكن المعلم من الترقية دون الحاجة لإنتظار رقم وظيفي ،والإهتمام بالجدارة والكفاءة والتنافسية والتطوير المهني .

كما تشمل العديد من الحوافز والمزايا المادية لقيادات المدارس والمشرفين ، وكلما تتحسن اوضاع المعلم كلما ينعكس ذلك على المستوى التحصيلي للطلاب .