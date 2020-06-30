شكرا لمتابعة خبر عن تعريف الفرد المستقل في حساب المواطن وشروط إثبات الاستقلالية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، عن تعريف الفرد المستقل في البرنامج وشروط إثبات الاستقلالية.
وأوضح حساب المواطن، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، أن المقصود بالفرد المستقل كل شخص يبلغ سنه 18 عامًا أو أكثر يقيم في مسكن منفصل وله نفقته الخاصة به.
وأشار إلى أن يكون غير متزوج سواء ذكر أو أنثى، أعزب، أرمل، مطلق، ليس لديه تابعين أو معالين؛ كما يكون مستقل في السكن وما يثبت ذلك (عقد إيجار موحد باسم المستفيد، صك ملكية سكن باسم المستفيد، مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية باسم مستفيد).
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