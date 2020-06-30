شكرا لمتابعة خبر عن وزارة المالية: لائحة الوظائف التعليمية سعت الى الحفاظ على صافي راتب المعلم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): قالت وزارة المالية بأن لائحة الوظائف التعليمية سعت إلى عدم نقص صافي الراتب لجميع المعلمين والمعلمات، فضلا عن الحوافز والمميزات المالية للوظائف القيادية والإشرافية بالمدارس. قالت وزارة المالية بأن لائحة الوظائف التعليمية سعت إلى عدم نقص صافي الراتب لجميع المعلمين والمعلمات، فضلا عن الحوافز والمميزات المالية للوظائف القيادية والإشرافية بالمدارس. وأوضحت الوزارة من خلال حسابها" تويتر" بأن لائحة الوظائف التعليمية تعد مرحلة جديدة في طريق تمهين وظيفة المعلم والإرتقاء به وبمهاراته، والحفاظ على مكانته. ويذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التعليم، وهيئة تقويم التعليم والتدريب ووزارة المالية، تبدأ يوم غد الأربعاء؛ تطبيق لائحة الوظائف التعليمية الجديدة.

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