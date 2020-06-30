شكرا لمتابعة خبر عن إنقاذ مريض بمستشفى أحد رفيدة إثر تعرضه لكسور ونزيف بسبب حادث مروري والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):تمكن فريق طبي بمستشفى أحد رفيدة العام من إنقاذ مريض أحضر للطوارئ إثر تعرضه لحادث مروري ، نتج عنه كسر بالضلوع ونزيف شديد في الجهة اليسرى من الصدر ، و تجمع دموي شديد تحت الترقوة اليسرى وكسر بالكاحل الأيمن .
حيث تم على الفور مباشرة الإجراءات اللازمة لإنقاذ الحالة ونقل الدم للمريض و إجراء عملية جراحية دقيقة لفتح الصدر لإيقاف النزيف.
وأجرى العملية استشاري العناية المركزة والإصابات الدكتور عبدالعزيز شاهر ، و استشاري الجراحة العامة الدكتور عمار علوي ، و أخصائي التخدير الدكتور أسامة حسن ، و أخصائي الجراحة الدكتور عمران ظهور .
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