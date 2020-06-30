كيف تسهم خدمة “تقدير” في إنهاء التقييم العشوائي لأضرار سيارات التأجير؟

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تستعد الهيئة العامة للنقل لإطلاق خدمة “تقدير” الجديدة في نشاط تأجير السيارات والوسطاء المعنيين، بغرض تقييم الأضرار الواقعة للمركبات عن حوادث غير مرورية أو بسبب سوء الاستخدام أو الاستهلاك.

وتعمل الخدمة، التي ستصدر يوم الأحد الموافق 5 يوليو، على تقدير الاستهلاك وسوء الاستخدام من خلال جهة تقييم معتمدة ومحايدة لتقدير الأضرار الواقعة على مركبات التأجير، ومن ثم تحديد نسبة التحمل فيها وتكلفة الإصلاح وقطع الغيار.

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وتكمن أهمية الخدمة في حال وجود خلاف بين المؤجر والمستأجر على قيمة تقدير الضرر الواقع على مركبة التأجير بسبب التقدير الذاتي أو العشوائي لقيمة الضرر الواقع على المركبة والمتسبب فيه، وهو ما يضمن حفظ حقوق أطراف عقد التأجير وتجنب الخلاف حول نظامية التقدير، بحيث يتحمل المتسبب بالضرر الواقع على المركبة تكلفة الفحص والتقدير.

ويتطلب تفعيل الخدمة نسخة من عقد تأجير المركبة وإرفاق آخر 3 عقود لتأجيرها، بالإضافة إلى نسخة من وصف الحالة الفنية للسيارة قبل تسليمها وبعده، بما يوضح الضرر باللغة العربية وبشكل طباعي آلي.



