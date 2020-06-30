خبير اقتصادي يوضح تأثير رفع الضريبة إلى 15% على أسعار السلع.. وكيف سيتعامل البائع مع ذلك (فيديو)؟

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توقع خبير اقتصادي أن ترتفع أسعار السلع بشكل عام خلال الفترة المقبلة في ظل رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15%.

وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور صالح السلطان، أن تطبيق ضريبة الـ15% سيظهر تأثيره بالسوق على المدى القصير والمتوسط والبعيد أيضاً.

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ونوه في لقاء ببرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إلى أنه على المدى القصير سيكون للضريبة أثران متضاربين على السلع أحدهما يرفع السعر والآخر يخفضه، وذلك حسب التكلفة التي سيتحملها التاجر أو البائع مع استمرار الإجراءات الحالية.

ولفت إلى أنه في تلك المرحلة سيحاول البائع أن يواجه هذا الارتفاع بخفض نسبة الربح، كنوع من المرونة لاستمرار دفع المُستهلك إلى الإقبال على السلع.

وأشار إلى أنه على المدى المتوسط ستبدأ الأمور في التحسن مع فتح بعض الأنشطة بشكل أكبر وبحث الدولة عن أنماط أخرى من الدخل وتحسن أسعار النفط، ومن ثم فإن الدولة ستنظر مجدداً في مسألة الضريبة.

وأما عن تأثير تلك الضريبة على الاقتصاد السعودي ككل، قال إن الضريبة ستوفر دخلاً للدولة، لكن ليس كما يتصور البعض بأنها ستكون ثلاثة أضعاف؛ بسبب انخفاض الإقبال على الشراء واستثناء العديد من الخدمات من الضريبة.