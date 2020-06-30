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أشاد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، بشاب اعتزل الجميع ليتفرغ لخدمة والديه اللذين أصيبا بفيروس “كورونا” المُستجد، حتى بدا تحسنهما. Advertisements وقال النمر إن شاباً يدعى “محمد” أصيب والداه بفيروس “كورونا” وتعددت الأعراض التي ظهرت عليهما من حرارة وكحة وتعب وقلة نوم وطعام. وأضاف أن الشاب قرر اعتزال الأهل والأصحاب، ليقوم بنفسه بخدمة والديه ورعايتهما بنفسه، ولم يتركهما للخدم. ونوه إلى أنه نفذ توصيات الأطباء بشكل كامل لمدة ثلاثة أيام لا يذوق خلالها النوم إلا قليلاً، حتى تحسن والداه من أعراض المرض.





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كانت هذه تفاصيل خبر قصة شاب اعتزل أهله وأصحابه لخدمة والديه بعد إصابتهما بـ”كورونا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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