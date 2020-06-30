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أفادت مصادر بأن وزارة العدل قررت استئناف مزادات التنفيذ، بشرط الالتزام بلائحة الحد من التجمعات، وذلك بعد تعليق دام قرابة 3 شهور. وقالت المصادر وفقاً لـ”عكاظ”، إن وزارة العدل ستوجه وكلاء البيع بالتعهد بالإجراءات والتدابير الوقائية الصادرة من الجهات المُختصة؛ للحد من انتشار “كورونا” المُستجد.





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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر: “العدل” تُقرر استئناف مزادات التنفيذ بشرط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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