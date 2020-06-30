«الأرصاد» تحذّر من رياح سطحية نشطة على محافظة مكة المكرمة

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقّعات، من هبوب رياح سطحية نشطة على منطقة مكة المكرمة؛ تؤدي إلى انخفاض في مدى الرؤية.

وقالت الهيئة، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، إن الحالة الجوية المذكورة تشمل «جدة، والليث، والقنفذة، وبحرة، وخليص، ورابغ»، كما تشمل أيضًا الأجزاء الساحلية والأجزاء الساحلية.

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وأشارت الهيئة أن الحالة ستظل مستمرة حتى الساعة التاسعة مساءً.

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