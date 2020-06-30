عملية قيصرية ناجحة لمصابة بكورونا في ظهران الجنوب.. وأخذ مسحة للمولود

تم تطبيق جميع الإجراءات الوقائية
أجرى فريق طبي بمستشفى ظهران الجنوب العام بمنطقة عسير، عملية ولادة قيصرية لمريضة مصابة بفيروس كورونا «كوفيد - ١٩».
وذكرت صحة عسير، أنه تم التعامل مع الحالة وفق البروتوكول المخصَّص للتعامل مع حالات فيروس كورونا؛ حيث تم إدخال المريضة لغرفة العمليات بفريق طبي مجهز بكامل الاحتياطات الاحترازية اللازمة.
وأشارت صحة عسير إلى أنه تم إجراء العملية القيصرية، وتم وضع الجنين في الحضَّانة، وأخذ مسحة له لإجراء فحص فيروس كورونا للاطمئنان عليه.
وأوضحت صحة عسير أن المريضة تتواجد حاليًّا بغرفة العزل وحالتها الطبية وجنينها مستقرة، مشيرة إلى أن فريق مكافحة العدوى بالمستشفى شارك في التجهيزات قبل وأثناء وبعد العملية.
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