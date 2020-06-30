عبر برقيتين لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة إلى الرئيس محمد عبدالله محمد فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك المفدَّى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيق الأمن والاستقرار.
كما بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة إلى الرئيس محمد عبدالله محمد فرماجو، عبّر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيق المزيد من الأمن والاستقرار.
اقرأ أيضًا:
المملكة تدين تفجير فندق بالصومال وتجدد موقفها الرافض للعنف والإرهاب
كانت هذه تفاصيل خبر القيادة تهنئ الرئيس محمد فرماجو بذكرى استقلال الصومال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.