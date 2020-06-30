القيادة تهنئ الرئيس محمد فرماجو بذكرى استقلال الصومال

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة إلى الرئيس محمد عبدالله محمد فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدَّى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيق الأمن والاستقرار.

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كما بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة إلى الرئيس محمد عبدالله محمد فرماجو، عبّر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيق المزيد من الأمن والاستقرار.

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