إنقاذ مريض بمستشفى أحد رفيدة تعرّض لإصابات خطيرة في حادث مروري

تمكّن فريق طبي بمستشفى أحد رفيدة العام من إنقاذ مريض، دخل الطوارئ إثر تعرُّضه لحادث مروري عنيف، نتج عنه كسر بالضلوع ونزف شديد في الجهة اليسرى من الصدر، وتجمّعٌ دمويٌّ شديد تحت التُّرْقُوَةِ اليُسرى وكسر بالكاحل الأيمن.

وتم على الفور مباشرة الإجراءات اللازمة لإنقاذ الحالة، ونقل الدم للمريض وإجراء عملية جراحية دقيقة لفتح الصدر لإيقاف النزف.

وأجرى العملية استشاري العناية المركزة والإصابات الدكتور عبدالعزيز شاهر، واستشاري الجراحة العامة الدكتور عمار علوي، وأخصائي التخدير الدكتور أسامة حسن، وأخصائي الجراحة الدكتور عمران ظهور.

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