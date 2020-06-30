الشورى يطالب مركز الوثائق باعتماد مؤشرات قياس الأداء لتحقيق المهام الموكَلة إليه

طالب مجلس الشورى، المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، اعتماد مؤشرات قياس الأداء للمهام الموكلة له.

جاء ذلك في قرار صادر عن المجلس اليوم الثلاثاء، خلال جلسته العادية السابعة والأربعين للسنة الرابعة من الدورة السابعة، والتي عُقدت «عن بُعد» برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.

وأوضح الشورى أنه على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الالتزام في إعداد تقاريره السنوية القادمة بمتطلبات المادة «29» من نظام مجلس الوزراء، وقواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية الأخرى.

وتابع «وكذلك الاستعانة بما يراه من الجهات ذات العلاقة، وتفعيل منهجية الشراكة معًا، لتحقيق المهام التي كُلِّفَ بها».

من جهة أخرى، وافق الشورى على انضمام المملكة إلى معاهدة بودابست، بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات.

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كما وافق المجلس على انضمام المملكة إلى اتفاق استراسبورغ الخاص بالتصنيف الدولي للبراءات.

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