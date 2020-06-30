«مجلس الشورى» يطالب بتطوير قطاعي الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية

طالب مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية «سابقًا»، بتكثيف جهودها لتطوير قطاعي الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية؛ لتعزيز الاكتفاء الذاتي للمستلزمات الطبية الأساسية والأمن الصحي في ظلّ المستجدات ومواجهة متغيرات التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.

كما طالب المجلس - في قرار أصدره اليوم - بشأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية «سابقًا» للعام المالي 1439 /1440هـ بتقديم تجربة المملكة في خفض الانبعاثات الناتجة من الوقود، كنموذج ريادي على المستوى العالمي ضمن أولويات مجموعة العشرين.

وطالب كذلك وزارة الطاقة ببناء الشراكة مع مركز الثورة الصناعية الرابعة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والجامعات؛ لتعظيم استفادة الشركات الصناعية السعودية من التطور العلمي والتقني في مواجهة تحديات المنافسة العالمية.

أيضًا العمل على توجيه مجالات الصناعة بما ينسجم مع المزايا التنافسية والنسبية للمملكة العربية السعودية.

في السياق ذاته، طالب الشورى - في قرار أصدره اليوم- الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، سرعة استكمال البنية التحتية لبعض المدن الصناعية ومناطق التقنية الحالية التي لا تزال تحت التنفيذ أو أن نسبة الإنجاز فيها متدنية.

Advertisements

وأوضح الشورى أنه على الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للحدّ من التلوث البيئي وتكثيف عملية التشجير وإزالة التشوه البصري في المدن الصناعية وحولها، وكذلك التنسيق مع هيئة النقل العام لتنفيذ محطات نقل بضائع وركاب في المدن الصناعية التي تمرّ من خلالها خطوط السكك الحديدية.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية السابعة والأربعين للسنة الرابعة من الدورة السابعة، التي انعقدت «عن بُعد» برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.

اقرأ أيضًا:

«الشورى» يطالب بالإسراع في خصخصة هيئة الإذاعة والتليفزيون

عضو بـ«الشوري» يطالب بتأسيس هيئة عليا لاستقدام العمالة