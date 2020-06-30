إصابة شخص في حادث تصادم دراجة نارية مع مركبة بمحافظة جدة

الجهات المختصّة تباشر التحقيق..
تسبّب حادث مروريّ وقع صباح اليوم الثلاثاء، في محافظة جدة؛ نتيجة اصطدام دراجة نارية مع مركبة، في إصابة شخص.
جاء ذلك حسبما أعلن الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية «911»، عبر «تويتر».
وأفاد الحساب أن الجهات المختصة باشرت التحقيق في الحادث الذي وقع بحي العزيزية، فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.
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