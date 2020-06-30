بالفيديو.. «الشهري» توضّح مميزات لائحة التعليم الجديدة

قالت المتحدثة باسم وزارة التعليم، «ابتسام الشهري»، إن لائحة التعليم الجديدة التي يبدأ تطبيقها غدًا الأربعاء، ستمكّن المعلم من الترقية دون الحاجة إلى رقم وظيفي شاغر.

وأوضحت «الشهري» فى مداخلة لقناة الإخبارية، أن اللائحة أتت نتيجة تكامُلِ عملٍ مشتركٍ لجهات عدة، منها وزارات الموارد البشرية والتعليم والمالية، وكذلك هيئة تقويم التعليم والتدريب.

وأضافت أن وزارة التعليم أعدّت جداول لتسكين جميع شاغلي الوظائف التعليمية على الرتب والمستويات الجديدة، وفقًا لأحكام واشتراطات اللائحة.

وأشارت الشهري إلى أن اللائحة الجديدة اشتملت على مزايا مهنية ومادية، منها: المحافظة على مكتسبات شاغلي الوظائف التعليمية في اللائحة السابقة، ومن أهمها عدم المساس بأساس الراتب، بل أن هناك فئات ستحصل على مكاسب مالية بعد عملية التسكين.

ووفق المتحدثة باسم التعليم اهتمت اللائحة الجديدة، بعناصر وظيفية هامة منها الجدارة والكفاءة والالتزام الوظيفي، والحثّ على التنافسية والتميز والتطوير المهني للكوادر سواء القيادية أو التعليمية.

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كما شملت اللائحة الجديدة أيضًا العديد من الحوافز والمميزات المادية الجديدة، للوظائف القيادية والإشرافية في المدارس.

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