السعودية اليوم / انطلاق فعاليات الدورة الصيفية المكثفة لحفظ ومراجعة القرآن الكريم برئاسة شؤون الحرمين



مكة المكرمة 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واس

تطلق الرئاسة العامة لشوؤن المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بالإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية غداً، فعاليات الدورة الصيفية المكثفة لحفظ ومراجعة القرآن الكريم، عبر مقرأة الحرمين الإلكترونية عن بعد والتي تستمر حتى نهاية الشهر الحالي .

وأوضح مدير إدارة شؤون المصاحف والكتب بالمسجد الحرام غازي الذبياني أن التقديم سيكون عبر الرابط https://cutt.us/dawrsif ، مشيراً إلى أن الفئة المستهدفة هم الطلاب الراغبون في الاستزادة في حفظ ومراجعة القرآن تعلماً وتعليما، مبيناً أن الدورة ستكون عبر عدة مسارات وهي: القاعدة النورانية، وتصحيح التلاوة، والإتقان، والحفظ، والضبط، والمراجعة.

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13:17ت م

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