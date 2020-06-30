السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تنظم سلسلة محاضرات نسائية بجازان



جيزان 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واس

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة، سلسلة من المحاضرات النسائية ضمن برنامج "مختارات من الصحاح"، يلقيها عددٌ من الداعيات عبر البث المباشر عن بعد الساعة الثامنة مساء عبر برنامج "زووم"، وتستمر خمسة أيام.

حيث ألقت أمس أمل بنت عبدالله كيلاني محاضرة في شرح حديث "نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس"، أما اليوم فتلقي عائشة بنت محمد عكور محاضرة في شرح حديث "احفظ الله يحفظ"، في حين تلقي يوم غدٍ عائشة بنت حسن نجمي محاضرة تشرح خلالها حديث "وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة".

وفي يوم الخمس القادم تلقي عيش بنت أحمد نجمي محاضرة في شرح حديث "سبعة يظلهم الله بظلة"، وتختتم الدكتورة نبيلة بنت زيد الحليبة سلسلة المحاضرات يوم الجمعة القادم بشرح حديث "يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه".

وتأتي هذه المحاضرات ضمن البرامج والمناشط التي ينفذها فرع الشؤون الإسلامية في محافظات ومراكز منطقة جازان، بهدف توعية وتبصير المرأة المسلمة في أمور دينها ودنياها.

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13:15ت م

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