السعودية اليوم / جامعة حائل تبدء فتح باب التسجيل للقبول للطلبة المستجدين



حائل 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واس

تبدا جامعة حائل 22 يوليو القادم استقبال الطلاب الراغبين في الالتحاق بمختلف الكليات، وذلك عبر بوابة القبول وحتى الجمعة 17 يوليو 2020 عبر ‏بوابة القبول الإلكتروني للجامعة، فيما تعلن أسماء المقبولين إلكترونيًّا يوم الإثنين 20 يوليو أما تأكيد القبول للطلبة ‏المستجدين فسيكون يوم السبت 25 يوليو .‏

وأوضح عميد عمادة القبول والتسجيل في جامعة حائل الدكتور الأدهم بن ‏خليفة اللويش أن عملية القبول تتم من خلال رابط بوابة القبول الإلكتروني الذي ‏سيعلن عنه قبل موعد التسجيل ب 24 ساعة ، وذلك ليتمكن الطلبة من الاستعداد مبكرًا ‏للتسجيل ، مشيراً إلى أن عملية التسجيل لا تتطلب إرسال أي وثائق أو مستندات ولا ‏مراجعة المدينة الجامعية أو المجمعات الأكاديمية.‏

وأكد الدكتور الأدهم اللويش على أهمية تأكيد القبول حيث من لم يؤكد قبوله سيُلغى ‏ويُقبل من كان بالقائمة الاحتياطية، لافتاً إلى أن المفاضلة بين الطلبة تتم لترشيحهم للدراسة ‏في عمادة السنة التحضيرية بأحد مساراتها الثلاثة (الصحي العلمي والهندسي ‏والإنساني) أو المجمعات الأكاديمية في المحافظات لدرجة البكالوريوس أو درجة ‏الدبلوم في كلية المجتمع مؤكداً على أهمية الاطلاع على شروط القبول عبر موقع ‏الجامعة الإلكتروني سائلًا الله التوفيق للطلبة المستجدين.‏

// انتهى //

13:03ت م

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