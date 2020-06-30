

جدة 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واس

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة الهجوم المسلح الذي استهدف بورصة كراتشي بجمهورية باكستان الإسلامية.

وأعرب معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن التعازي والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب باكستان، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وجدد معاليه موقف المنظمة الثابت الرافض لظاهرة الإرهاب والتطرف والعنف بجميع أشكالها، موكداً وقوف المنظمة مع جمهورية باكستان الإسلامية في جهودها لمكافحة الإرهاب.

// انتهى //

12:59ت م

0068





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / منظمة التعاون الإسلامي تدين بشدة الهجوم المسلح على بورصة كراتشي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.