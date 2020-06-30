السعودية اليوم / السنغال تعلن رفع الطوارئ وإعلان برنامج لإنعاش الاقتصاد



داكار 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واس

أعلن الرئيس السنغالي ماكي صال رفع حالة الطوارئ الصحية، وحظر التجول، المفروضين في البلاد منذ مارس الماضي بداية من مساء اليوم ، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة

وأكد في كلمة له من داخل الحجر الصحي، أن الحدود الجوية سيتم فتحها في 15 يوليو المقبل، وسيتم استئناف الرحلات الدولية طبقا لبروتوكول صحي محدد، موضحا أن الحدود البرية والبحرية ستبقى مغلقة حتى إشعار آخر، كما ستبقى الأسواق مغلقة يوما في الأسبوع، وستظل نشاطات الترفيه متوقفة، فيما سيعود توقيت العمل الإداري إلى طبيعته قبل انتشار كورونا.

كما أفاد الرئيس السنغالي أن حكومته ستقدم قريبا برنامجا وطنيا لإنعاش الاقتصاد، يعتمد على أسس إنتاجية واضحة، بما في ذلك الزراعة، التي تستفيد من الحملة الحالية من موارد مالية استثنائية تبلغ 60 مليار فرنك أفريقي، مقابل 40 ملياراً سابقًا.

// انتهى //

12:56ت م

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داكار 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واسأعلن الرئيس السنغالي ماكي صال رفع حالة الطوارئ الصحية، وحظر التجول، المفروضين في البلاد منذ مارس الماضي بداية من مساء اليوم ، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .وأكد في كلمة له من داخل الحجر الصحي، أن الحدود الجوية سيتم فتحها في 15 يوليو المقبل، وسيتم استئناف الرحلات الدولية طبقا لبروتوكول صحي محدد، موضحا أن الحدود البرية والبحرية ستبقى مغلقة حتى إشعار آخر، كما ستبقى الأسواق مغلقة يوما في الأسبوع، وستظل نشاطات الترفيه متوقفة، فيما سيعود توقيت العمل الإداري إلى طبيعته قبل انتشار كورونا.كما أفاد الرئيس السنغالي أن حكومته ستقدم قريبا برنامجا وطنيا لإنعاش الاقتصاد، يعتمد على أسس إنتاجية واضحة، بما في ذلك الزراعة، التي تستفيد من الحملة الحالية من موارد مالية استثنائية تبلغ 60 مليار فرنك أفريقي، مقابل 40 ملياراً سابقًا.// انتهى //12:56ت م0067

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