السعودية اليوم / المغرب تسجل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واس

سجلت المغرب خلال الـ24 ساعة الماضية ، 95 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة المغربية اليوم ، أن عدد المصابين بلغ 12.385 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 225 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 8.839 حالة .

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12:45ت م

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الرباط 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واسسجلت المغرب خلال الـ24 ساعة الماضية ، 95 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد .وأفادت وزارة الصحة المغربية اليوم ، أن عدد المصابين بلغ 12.385 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 225 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 8.839 حالة .// انتهى //12:45ت م0065

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