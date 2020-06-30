السعودية اليوم / " فن إدارة ضغوط الحياة " برنامج تدريبي عن بعد بجامعة جازان غداً



جيزان 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واس

تنظم جامعة جازان ممثلة بعمادة شؤون الطلاب غداً برنامجاً تدريبياً "عن بعد" تحت عنوان " فن إدارة ضغوط الحياة " .

ويأتي البرنامج الذي يقدمه الدكتور موسى زعلة ، ويستهدف طلبة الجامعة من مختلف الكليات و العمادات المساندة ، ضمن البرامج التدريبية الصيفية المجانية التي تنفذها الجامعة خلال العام الحالي .

// انتهى//

12:44ت م

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