

جازان 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واس

نظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان أمس، محاضرتين وعظيتين ضمن مبادرة "ملتزمون في عودتنا"، الأولى بعنوان " غرس قيم اللحمة الوطنية "، ومحاضرة لتفسير قوله تعالى: {سيجعل الله بعد عسرٍ يسرا}، حيث تم بثها عبر قناة الوزارة على اليوتيوب.

يذكر أن مبادرة " ملتزمون في عودتنا " تتناول موضوعات متنوعة تحث في مجملها على الأخذ بالإجراءات الاحترازية من وباء

// انتهى //

12:43ت م

0062



جازان 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واسنظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان أمس، محاضرتين وعظيتين ضمن مبادرة "ملتزمون في عودتنا"، الأولى بعنوان " غرس قيم اللحمة الوطنية "، ومحاضرة لتفسير قوله تعالى: {سيجعل الله بعد عسرٍ يسرا}، حيث تم بثها عبر قناة الوزارة على اليوتيوب.يذكر أن مبادرة " ملتزمون في عودتنا " تتناول موضوعات متنوعة تحث في مجملها على الأخذ بالإجراءات الاحترازية من وباء كورونا ، والواجب الشرعي تجاه المحافظة على أمن المجتمع وسلامته .// انتهى //12:43ت م0062

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "ملتزمون في عودتنا " محاضرتان بجازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.