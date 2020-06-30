السعودية اليوم / إندونيسيا تسجل 1293 إصابة جديدة بفيروس كورونا



جاكرتا 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واس

سجلت إندونيسيا، اليوم، 1293 إصابة جديدة بالفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الإندونيسية في بيان لها، أنه تم تسجيل اليوم أعلى زيادة في الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس، حيث سجلت 71 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 2876 حالة.

// انتهى //

12:40ت م

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جاكرتا 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واسسجلت إندونيسيا، اليوم، 1293 إصابة جديدة بالفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل إجمالي الإصابات إلى 56385 إصابة.وأوضحت وزارة الصحة الإندونيسية في بيان لها، أنه تم تسجيل اليوم أعلى زيادة في الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس، حيث سجلت 71 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 2876 حالة.// انتهى //12:40ت م0059

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