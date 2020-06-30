السعودية | عبر «أبشر».. 6 شروط لتجديد إقامة العمالة المنزلية إلكترونيًا

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 3 ساعات - 9:03 صباحًا, 30 يونيو 2020 م المناطق_الرياض أوضحت منصة «أبشر» عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» الشروط اللازمة لتجديد إقامة العمالة المنزلية إلكترونيًا عبر الحساب الخاص بها.

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