شكرا لقرائتكم خبر عن رضا المستفيدين بالشرقية يرفع جودة الخدمات الحكومية "عن بعد" والان نبدء بالتفاصيل

بمتابعة مباشرة من رئيس اللجنة العليا لمشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية بإمارة المنطقة الشرقية صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي آل سعود، يواصل فريق الدعم الاستشاري للمشروع جدولة سلسلة محاضراته وبرامجه التدريبة عن "بعد" باستخدام منصة "الزوم" من مقر المشروع بالدمام، يأتي ذلك في إطار الدور البارز والحيوي الذي يلعبه المشروع تجاه رفع مستوى الرضا بين أوساط المواطنين والمقيمين عن الخدمات الحكومية المقدمة لهم بالمنطقة وبما يسهم في تحفيز تلك الاجهزة على بذل المزيد من العطاء والجهد في تقديم خدماتها عبر بوابة هذا المشروع،

وأشار رئيس اللجنة العليا للمشروع صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله، عن شروع فريق الدعم الاستشاري للمشروع قريباً في تقديم محاضرة عن "بعــد" تستهدف الرفع من مهارات الموظفين بالأجهزة الحكومية بالمنطقة بشكلٍ عام و مقدمي الخدمة بشكلٍ خاص تجاه تطوير مهاراتهم في "إعادة ابتكار تجربة المستفيد" ،لافتاً سموه في الوقت نفسه إلى عدة محاور رئيسية ستتضمنها المحاضرة التي سيقدمها مساء الاثنين 13 يوليو، عضو فريق الدعم الاستشاري للمشروع مرتضى النمر، عبر التسجيل على البريد الالكتروني للمشروع [email protected] .

وأضاف سموه ستتناول المحاضرة تسليط الضوء على أهمية ونشأة تجربة المستفيد، كذلك الوقوف على منهجية تصميم تجربة المستفيد، إضافة للتعريف عن قرب على أدوات تطوير خدمات المستفيدين، وصولاً لاستعراض محور خاص بتحقيق وتجاوز توقعات المستفيد.

وفي الاثناء تقدم رئيس اللجنة العليا لمشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين بالمنطقة صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي، بالشكر الوافر والامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس المشروع، ولسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس المشروع (حفظهم الله)، على دعمهما الكبير، ومتابعتهما الدقيقة لمراحل المشروع مما كان له بالغ الأثر في توفير كافة عوامل النجاح لتحقيق الأهداف المرجوة بإذن الله.