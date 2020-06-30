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الأرصاد تحذر من أمطار رعدية على جازان

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل محافظات الريث ، وفيفا، وهروب.

وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً - بمشيئة الله -.

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