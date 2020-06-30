شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر من أمطار رعدية على جازان والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل محافظات الريث ، وفيفا، وهروب.

وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً - بمشيئة الله -.