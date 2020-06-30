2020-06-30

قنبلة في وجه دونالد ترامب قبل الانتخابات.. تسريب 6 مكالمات مهينة مع قيادات العالم

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

تتوالى المصائب على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فمن كتاب جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق الذي يتحدث عن قرارات الرئيس والشأن الداخلي للبيت الأبيض، وكتاب ابنة أخيه ماري ترامب والذي يأتي باسم كيف أنشأت عائلتي أخطر رجل في العالم، إلى نشر شبكة CNN الأمريكية تسريب مكالمات سرية أهان فيها ترامب قادة العالم لا سيما القيادات النسائية من تيريزا ماي إلى أنجيلا ميركل.

1- الانحناء لبوتين:

وبحسب تقرير الشبكة الأمريكية، فإن ترامب يتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كرجلين يستجمان معًا ووصفته بأن ينحني له لكسب دعمه.

وقال المراسل كارل بيرنستين الذي كان له دور فعال في كشف فضيحة ووترجيت وإجبار رئيس الولايات المتحدة أنذاك ريتشارد ينكسون على تقديم استقالته، إن بوتين يتفوق على ترامب خلال تفاعلاته الفردية.

وتابع: فاز ترامب بمنصبه في عام 2016 على الرغم من الانتقادات الإعلامية لامتداحه المتكرر لبوتين، حتى عندما كشفت المخابرات الأمريكية عن قيام روسيا بتدبير تدخل انتخابي وحملة قرصنة لفوز ترامب.

وأضاف: بينما يزعزع بوتين استقرار الغرب، يجلس دونالد ترامب هناك ويعتقد أنه يستطيع بناء نفسه بما يكفي كرجل أعمال ورجل قوي حتى يحترمه بوتين، إنه مخلص للرئيس الروسي بطريقة غريبة.

2- إهانة القيادات النسائية:

وتابع كارل بيرنستين كشف المكالمات الهاتفية للبيت الأبيض والذي جاء فيها أن دونالد ترامب وصف رئيس الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، بأنها ضعيفة، كما وصف القائدة الألمانية أنجيلا ميركل، أقوى امرأة في العالم، بأنها غبية وفي جيب الروس.

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3- المكالمة الثالثة.. رغبته في إدارة مسابقة ملكة جمال الكون:

أعرب ترامب عن رغبته في الاستمتاع بوقته بإدارة مسابقة ملكة جمال الكون في موسكو.

4- المكالمة الرابعة.. العدائية مع رئيس الوزراء الأسترالي:

ولم يسلم رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون من مضايقات دونالد ترامب، حيث تعرض للتنمر والاستخفاف من قِبل الرئيس الأمريكي إضافة إلى الحديث معه طريقة عدائية وعدوانية.

5- المكالمة الخامسة.. التنمر على الرئيس الفرنسي:

وقال تقرير CNN إن الرئيس الفرنسي أيضًا إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو تعرضا للتنمر من قِبل ترامب.

6- المكالمة السادسة إهانة دونالد ترامب لـ بوش وأوباما:

وأضاف أن دونالد ترامب اعتاد خلال مكالمته مع بوتين وأردوغان تحديدًا الحديث بشكل سيئ عن الرؤساء السابقين أوباما وبوش الابن، مستغلًا كل فرصة لتشويه صورهما ومؤكدًا على أنها لم ينالا درجة علمية عالية، وهي واحدة من عدة محاولات ساخرة منهما، وقال التقرير إنه وصفهما بألفاظ متعددة منها الأحمق والأبله والغبي.

تأثير مكالمات دونالد ترامب على المسؤولين الأمريكيين:

وقال التقرير إن هذه المكالمات أقنعت كبار المسؤولين الأمريكيين بمن فيهم وزيرا الخارجية والدفاع السابقان، ومستشاران للأمن القومي ورئيس أركانه الأطول مدة، بأن الرئيس نفسه يشكل خطرا على أمن الولايات المتحدة، وفقا للبيت الأبيض ومسؤولي المخابرات المطلعين بشكل وثيق على محتويات المحادثات.

وتأتي هذه المكالمات المسربة استادًا إلى 10 مصادر إما استمعوا إلى مكالمات الرئيس الهاتفية في الوقت الحقيقي أو تم تزويدهم بملخصات تفصيلية ونسخ مطبوعة للمكالمات بعد انتهائها مباشرة، وأجرت CNN مقابلات مع المصادر مرارًا وتكرارًا على مدى أربعة أشهر امتدت حتى يونيو.

وقال أحد المصادر: طوال حديث ترامب مع القادة، لم يكن هناك انطباع بأن الولايات المتحدة قوة تاريخية ذات مبادئ ديمقراطية وتقود العالم الحر، على العكس، كان الأمر كما لو أن الولايات المتحدة اختفت وترامب فقط هو من بقى.

ويأتي هذا التقرير بعد أيام من قيام صحيفة نيويورك تايمز بنشر تقرير يفيد بأن ترامب حاز على معلومات استخبارية مفادها أن موسكو دفعت مكافأة لعناصر طالبان لقتل جنود أمريكيين، لكن البيت الأبيض نفى هذه المزاعم.

ويُذكر أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 من المقرر إجراؤها يوم الثلاثاء 3 نوفمبر من عام 2020، وهي الـ 59 التي تجرى كل أربع سنوات، حيث يختار الناخبون ناخبين رئاسيين، سيقومون بدورهم بانتخاب رئيس جديد ونائب رئيس جديد من خلال الدائرة الانتخابية أو إعادة انتخاب المرشحين المنتهية ولايتهم.

وتعقد سلسلة الانتخابات التمهيدية الرئاسية والتجمعات الانتخابية الرئاسية خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2020، ويدلي الناخبون بأصواتهم باختيار مجموعة من المندوبين لمؤتمر ترشيح الحزب السياسي الذي سينتخب بعد ذلك بدوره مرشح حزبه للرئاسة.

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