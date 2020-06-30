، مصر تعلن عن كشف تجاري للذهب باحتياطي يتجاوز المليون أوقية ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلنت مصر، الثلاثاء، تحقيق كشف تجاري للذهب في الصحراء الشرقية، باحتياطي يُقَدّر بأكثر من مليون أوقية (أونصة) من الذهب.
وأوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، في بيان، أن الكشف الجديد يقع في منطقة امتياز شركة شلاتين للثروة المعدنية.
وقالت الوزارة: إن نسبة الاستخلاص تبلغ 95% "والتي تعتبر من أعلى نسب الاستخلاص، وبإجمالي استثمارات على مدار العشر سنوات المقبلة أكثر من مليار دولار".
وبحسب "سكاي نيوز عربية" تساهم في شركة شلاتين كل من الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وبنك الاستثمار القومي، والشركة المصرية للثروات التعدينية.
وذكر البيان أنه سيجري تكوين شركة جديدة بين شلاتين وهيئة الثروة المعدنية لمباشرة العمليات في منطقة الكشف؛ لتصبح ثالث شركة في مصر تعمل في استخراج الذهب والمعادن المصاحبة، إلى جانب شركة السكري لمناجم الذهب، وشركة حمش مصر لمناجم الذهب.
وتابع: "من المستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة خلال عامين في قطاع التعدين في مصر تقدر بنحو 375 مليون دولار، وزيادة الاستثمارات المباشرة المتوقعة في عام 2030 من 700 مليون دولار إلى مليار دولار".مصر
30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441 12:09 PM
نسبة الاستخلاص تبلغ 95%.. وبإجمالي استثمارات مليار دولارمصر تعلن عن كشف تجاري للذهب باحتياطي يتجاوز المليون أوقية
أعلنت مصر، الثلاثاء، تحقيق كشف تجاري للذهب في الصحراء الشرقية، باحتياطي يُقَدّر بأكثر من مليون أوقية (أونصة) من الذهب.
وأوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، في بيان، أن الكشف الجديد يقع في منطقة امتياز شركة شلاتين للثروة المعدنية.
وقالت الوزارة: إن نسبة الاستخلاص تبلغ 95% "والتي تعتبر من أعلى نسب الاستخلاص، وبإجمالي استثمارات على مدار العشر سنوات المقبلة أكثر من مليار دولار".
وبحسب "سكاي نيوز عربية" تساهم في شركة شلاتين كل من الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وبنك الاستثمار القومي، والشركة المصرية للثروات التعدينية.
وذكر البيان أنه سيجري تكوين شركة جديدة بين شلاتين وهيئة الثروة المعدنية لمباشرة العمليات في منطقة الكشف؛ لتصبح ثالث شركة في مصر تعمل في استخراج الذهب والمعادن المصاحبة، إلى جانب شركة السكري لمناجم الذهب، وشركة حمش مصر لمناجم الذهب.
وتابع: "من المستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة خلال عامين في قطاع التعدين في مصر تقدر بنحو 375 مليون دولار، وزيادة الاستثمارات المباشرة المتوقعة في عام 2030 من 700 مليون دولار إلى مليار دولار".
، مصر تعلن عن كشف تجاري للذهب باحتياطي يتجاوز المليون أوقية ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر مصر تعلن عن كشف تجاري للذهب باحتياطي يتجاوز المليون أوقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.