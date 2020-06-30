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قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، الثلاثاء، إن بلاده ستجري قريباً تغييرات قانونية لفرض العزل العام على مدينة ليستر، بعد رصد تفشٍ كبيرٍ مفاجئ لفيروس كورونا المستجد في المدينة.
وتعد ليستر العريقة في وسط بريطانيا أول منطقة في المملكة المتحدة يجري فرض إجراءات عزل عام محلي عليها، بعد أن بدأت الحكومة البريطانية بتخفيف إجراءات العزل في أنحاء البلاد في وقت سابق من الشهر الجاري.
ووفق رويترز قال هانكوك لشبكة سكاي التلفزيونية "سنطرح تغييراً قانونياً قريباً جداً، خلال اليومين المقبلين، لأن بعض الإجراءات التي اضطررنا لاتخاذها في ليستر -مع الأسف- ستتطلب دعما قانونيا".. ولم يستبعد الاستعانة بالشرطة في بعض الحالات لفرض بعض جوانب إجراءات العزل.
كانت الحكومة قد قالت، الإثنين، إن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ليستر شكلت عشرة في المئة من إجمالي الإصابات في البلاد خلال الأسبوع الماضي.بريطانيا فيروس كورنا الجديد
30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441 11:35 AM
"وزير الصحة ": لا نستبعد الاستعانة بالشرطة لفرض الإجراءاتبعد تفشي كورونا.. بريطانيا تفرض العزل العام على مدينة ليستر
قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، الثلاثاء، إن بلاده ستجري قريباً تغييرات قانونية لفرض العزل العام على مدينة ليستر، بعد رصد تفشٍ كبيرٍ مفاجئ لفيروس كورونا المستجد في المدينة.
وتعد ليستر العريقة في وسط بريطانيا أول منطقة في المملكة المتحدة يجري فرض إجراءات عزل عام محلي عليها، بعد أن بدأت الحكومة البريطانية بتخفيف إجراءات العزل في أنحاء البلاد في وقت سابق من الشهر الجاري.
ووفق رويترز قال هانكوك لشبكة سكاي التلفزيونية "سنطرح تغييراً قانونياً قريباً جداً، خلال اليومين المقبلين، لأن بعض الإجراءات التي اضطررنا لاتخاذها في ليستر -مع الأسف- ستتطلب دعما قانونيا".. ولم يستبعد الاستعانة بالشرطة في بعض الحالات لفرض بعض جوانب إجراءات العزل.
كانت الحكومة قد قالت، الإثنين، إن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ليستر شكلت عشرة في المئة من إجمالي الإصابات في البلاد خلال الأسبوع الماضي.
، بعد تفشي كورونا.. بريطانيا تفرض العزل العام على مدينة ليستر ،
المصدر : الخليج 365
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