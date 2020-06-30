شكرا لمتابعة خبر عن إلزام زبائن صالونات الحلاقة بتسجيل الاسم ورقم الجوال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): ألزمت البلديات صالونات الحلاقة بتسجيل اسماء الزبائن وارقام جوالتهم ، وذلك لمتابعة الحالة الصحية لهم بعد فترة من الحصول على الخدمة بالصالون . ألزمت البلديات صالونات الحلاقة بتسجيل اسماء الزبائن وارقام جوالتهم ، وذلك لمتابعة الحالة الصحية لهم بعد فترة من الحصول على الخدمة بالصالون . وعلقت بعض صالونات الحلاقة لافتات على واجهات المجال كتبت عليها "بناءً على توجيهات الجهات المختصة .. يجب أخذ بيانات العميل " الأسم ورقم الجوال " . وكانت البلديات ووزارة الصحة قد فرضت شروط صحية أخرى على صالونات الحلاقة منها عدم دخول اكثر من زبون بالمحل وعدم دخول الأطفال دون سن السابعة والإلتزام بإرتداء الكمامات والتخلص من الأدوات المستخدمة فور استخدامها وتعقيم المحل ، لضمان عدم العدوى .

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