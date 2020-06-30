شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تسريب جديد يكشف تآمر القذافي مع اولاد عبد الله الأحمر في اليمن ضد المملكه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وكالات (صدى):

كشف تسريب جديد للرئيس الليبي المخلوع معمر القذافي تآمره مع اولاد عبد الله الأحمر الإخوان في اليمن لهدم المملكة ، وهو ما يؤكد ما قاله أهل الجنوب حول تخطيط الإخوان بالكويت واليمن لإشعال المظاهرات في الرياض .

وخلال الفيديو تحدث "القذافي " على تشجيع التمرد والمظاهرات في الرياض مدعياً ضعف النظام في المملكة .

وقال : الآن العالم مفتوح إذا تم قتل شخص واحد ستقوم الدنيا كمنظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة وغيرها ، كما أكد ان اولاد عبد الله الأحمر والدهم كان يخضع للعلا في السعودية بينما كانوا يخططون لهدم المملكة .

وكشف اكثر من تسريب مؤخراً تعاون القذافي مع قيادات إخوانية لهدم النظام في المملكة وسرقة خيراتها .