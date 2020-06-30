شكرا لمتابعة خبر عن فتح باب التسجيل في برامج التدريب الصيفي للمعلمين والمعلمات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلنت وزارة التعليم اليوم الثلاثاء فتح باب التسجيل في بوابة التطوير المهني التعليمي الصيفي لعام 2020 عن بُعد "مرحلة ثالثة" لمنسوبي الوظائف التعليمية .
وتهدف هذه الخطوة لزيادة القدرات والأدوات التعليمية للمتدربين من خلال برامج متخصصة ، ويمكن الإطلاع على خطة الوزارة بشأن برامج التدريب على الرابط التالي من هنـــــــا .
كما يمكن التسجيل من خلال الرابط التالي من هنـــــــــا .
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