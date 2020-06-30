شكرا لمتابعة خبر عن حسن كراني: تجنبوا أشعة الشمس لتجنب ضرباتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):دعا خبير الطقس والأرصاد الجوية، حسن كراني، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة تجنب أشعة الشمس للحماية من ضربات الشمس في ظل ارتفاع درجات الحرارة.
وقال حسن كراني، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: دعونا نواجه الإنقلاب الحراري على المنطقة الغربية، المنطقة الوسطى خاصة شرقها، القطاع الشرقي خاصة وسطه " .
وأضاف: " والتي تراوحت فيه العظمى يوم امس ما بين (47 درجة مئوية و 48 درجة مئوية) في الظل.. أي انها تخطت الخمسين تحت اشعة الشمس.. تجنبوا أشعة الشمس. لتجنّب ضرباتها.. الله المستعان " .
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