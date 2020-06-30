شكرا لمتابعة خبر عن حسن كراني: تجنبوا أشعة الشمس لتجنب ضرباتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

دعا خبير الطقس والأرصاد الجوية، حسن كراني، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة تجنب أشعة الشمس للحماية من ضربات الشمس في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

‏وقال حسن كراني، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: دعونا نواجه الإنقلاب الحراري على المنطقة الغربية، المنطقة الوسطى خاصة شرقها، القطاع الشرقي خاصة وسطه " .

وأضاف: " والتي تراوحت فيه العظمى يوم امس ما بين (47 درجة مئوية و 48 درجة مئوية) في الظل.. أي انها تخطت الخمسين تحت اشعة الشمس.. تجنبوا أشعة الشمس. لتجنّب ضرباتها.. الله المستعان " .