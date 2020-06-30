شكرا لمتابعة خبر عن موعد استئناف تشغيل جسر الملك فهد امام المسافرين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقعت مصادر بحرينية اليوم الثلاثاء استئناف تشغيل جسر الملك فهد يوم 27 يوليو المقبل ، وذلك بعد إغلاق اكثر من ثلاثة أشهر بسبب كورونا

ويعتبر مواطني المملكة من اكثر السياح الوافدين إلى البحرين حيث بلغ عدد السعوديين السائحين لها 9 ملايين سائح سعودي من إجمالي 11 مليون سائح بالبحرين خلال العام الماضي ، وفقاً لـ "الشرق الأوسط " .

وكان الجانب السعودي قد كشف عن عدة تطويرات في جسر الملك فهد خلال فترة الإغلق كان ابرزها مشروع البوابات الجديدة التي تشمل الدفع الآلى والتوسعات وتخصيص طرق للشاحنات وغيرها .

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