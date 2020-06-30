«الأرصاد» تنبه من نشاط للرياح السطحية على عددٍ من محافظات مكة المكرمة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عددٍ من المحافظات بمنطقة مكة المكرمة تشمل محافظة جدة، والليث، والقنفذة، وبحرة، وخليص، ورابغ، والأجزاء الساحلية . نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عددٍ من المحافظات بمنطقة مكة المكرمة تشمل محافظة جدة، والليث، والقنفذة، وبحرة، وخليص، ورابغ، والأجزاء الساحلية . وأشارت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة التاسعة مساءً .

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