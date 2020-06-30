شكرا لمتابعة خبر عن «الأرصاد»: رياح نشطة وتدني في مدى الرؤية على محافظتي بدر وينبع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمحافظتي بدر وينبع لهذا اليوم، تضمنت رياح نشطة مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية .

وبينت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة من مساءً - بإذن الله تعالى - .