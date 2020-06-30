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شكرا لمتابعة خبر عن «المسند»: تشكل سحب قد تكون ممطرة فوق قمم جبال السروات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم الثلاثاء، عن تشكل سحب قد تكون ممطرة على قمم جبال السروات.
وقال الدكتور عبدالله المسند، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " اليوم الثلاثاء أجواء صيفية معتادة، شمس ساطعة وسماء صافية بوجه عام في معظم المناطق" .
وأضاف أستاذ المناخ: " والسحب التي قد تكون ممطرة تتشكل فوق قمم جبال السروات في عسير، الباحة، وجازان .. هذا والله أعلم " .
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