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شكرا لمتابعة خبر عن نجاح عملية قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا في مستشفى ظهران الجنوب والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):أجرى فريق طبي بمستشفى ظهران الجنوب العام عملية قيصرية لمريضة مصابة بفيروس كورونا ( كوفيد - ١٩ ).
وبينت صحة عسير أنه تم التعامل مع الحالة وفق البروتوكول المخصص للتعامل مع حالات فيروس كورونا ، وتم إدخال المريضة لغرفة العمليات بفريق طبي مجهز بكامل الاحتياطات الاحترازية اللازمة ، حيث تم إجراء العملية القيصرية وتم وضع الجنين في الحضانة وأخذ مسحة له لإجراء فحص فيروس كورونا للإطمئنان عليه .
وتتواجد المريضة بغرفة العزل وحالتها الطبية وجنينها مستقرة - ولله الحمد - ، كما شارك في التجهيزات قبل وأثناء وبعد العملية فريق مكافحة العدوى بالمستشفى
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