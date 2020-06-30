شكرا لمتابعة خبر عن نجاح عملية قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا في مستشفى ظهران الجنوب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

أجرى فريق طبي بمستشفى ظهران الجنوب العام عملية قيصرية لمريضة مصابة بفيروس كورونا ( كوفيد - ١٩ ).

وبينت صحة عسير أنه تم التعامل مع الحالة وفق البروتوكول المخصص للتعامل مع حالات فيروس كورونا ، وتم إدخال المريضة لغرفة العمليات بفريق طبي مجهز بكامل الاحتياطات الاحترازية اللازمة ، حيث تم إجراء العملية القيصرية وتم وضع الجنين في الحضانة وأخذ مسحة له لإجراء فحص فيروس كورونا للإطمئنان عليه .

وتتواجد المريضة بغرفة العزل وحالتها الطبية وجنينها مستقرة - ولله الحمد - ، كما شارك في التجهيزات قبل وأثناء وبعد العملية فريق مكافحة العدوى بالمستشفى