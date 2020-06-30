بالفيديو.. الشيخ السند يوضح حكم صلاة الجمعة بالبيوت في زمن كورونا

أوضح الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، حكم صلاة الجمعة في المنزل في زمن الكورونا.

وقال الشيخ السند خلال استضافته في برنامج «يستفتونك»، المُذاع على قناة «الرسالة»، إن صلاة الجمعة لا تصحّ في البيوت، وأنها تُصَلَّى في المساجد فقط، مضيفًا أن صلاة الجمعة تُصلَّى ظهرًا في البيوت إذا كان هناك مانع، كمرض أو مثل حالة جائحة كورونا.

وحول اشتراط العدد بـ40 مصليًا للجمعة في المساجد، قال الشيخ السند، إنها مسالة خلافية، فجمهور أهل العلم لا يشترط أن يكون عدد المصلين للجمعة 40 شخصًا، فالحنابلة هم من اشترطوا وجود 40 مصليًا، لكن الصحيح أنه لا يشترط العدد في إقامة صلاة الجمعة قي المساجد، فإذا وُجِدَ الإمام ومعه اثنان فصاعدًا فإنهم يصلون الجمعة.

جاء ذلك ردًّا على سؤال أحد المواطنين الجزائريين، من أنهم يصلّون الجمعة بالبيوت في زمن كورونا، مستفسرًا عن صحة ذلك؟.

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