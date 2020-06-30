بالفيديو.. تفاصيل مكالمة هاتفية بين السجين خالد الدوسري وعمّه

أكد السجين في الولايات المتحدة خالد الدوسري، أنه بخير، وذلك خلال مكالمة مع عمّه تركي الدوسري، أُجريت قبل أسبوع.

وبثّ برنامج «يا هلا» المذاع على «روتانا خليجية» تسجيلًا صوتيًّا للمكالمة؛ حيث أعرب الدوسري عن رغبته في العودة للسعودية، مشيرًا إلى أنه ينتظر ترحيله إلى المملكة لكنه لا يعرف كيفية ذلك.

وقال الدوسري إن وزارة الخارجية السعودية ترسل له نقودًا، وأنه لا يحتاج للمال.

يُذكر أن خالد الدوسري، سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2008، واعتقل في 28 فبراير 2011 عقب اتهامه بمحاولة تفجير منزل الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش، وتفجير ملاهٍ وسدود أمريكية، قبل أن تتقلص الاتهامات في تهمة واحدة هي حيازة أسلحة دمار شامل، صدر بعدها حكم ضده بالسجن المؤبد.

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