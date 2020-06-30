«كراني» يحذّر من التعرّض لأشعة الشمس بمناطق عدة

حذّر خبير الأرصاد «حسن كرانى» من التعرّض لأشعة الشمس المباشرة في مناطق عدة بالمملكة؛ بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وقال كراني –عبر حسابه بتويتر- إن درجات الحرارة العظمى أمس الاثنين، تراوحت ما بين 47 درجة مئوية و48 درجة مئوية في الظل، أي أنها تخطّت الـ50 مئوية تحت أشعة الشمس، وذلك على المنطقة الغربية والمنطقة الوسطى خاصة شرقها، والقطاع الشرقي خاصة وسطه.

ونصح كراني بتجنّب أشعة الشمس المباشرة، وذلك لتجنّب التعرّض لضربة شمس.

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وتوقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الثلاثاء، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، تحدّ من مدى الرؤية الأفقية، على أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى للمملكة، كذلك على طول الساحل الغربي للمملكة.

وسماء غائمة جزئيًا مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.

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