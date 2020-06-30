محمد بن مسعود - الدمام - الهيئة توضح: لتجاوزها الحدود القصوى المسموح بها من مادة "البرومات" حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استهلاك مياه "السمو اكوا" لتجاوزها الحدود القصوى المسموح بها من مادة "البرومات". وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: تحذير من استهلاك مياه "السمو اكوا" بحجمي (4 جالون و200 مل) لتجاوزها الحدود القصوى المسموح بها من مادة "البرومات". وأضافت: تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإيقاف خطوط الإنتاج وحجز الكميات، وسحب المنتجات من الأسواق.هيئة الغذاء والدواء أوقفت خطوط إنتاجها وسحبتها من الأسواق.. الغذاء والدواء تحذّر من هذه المياه صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-30 حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استهلاك مياه "السمو اكوا" لتجاوزها الحدود القصوى المسموح بها من مادة "البرومات". وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: تحذير من استهلاك مياه "السمو اكوا" بحجمي (4 جالون و200 مل) لتجاوزها الحدود القصوى المسموح بها من مادة "البرومات". وأضافت: تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإيقاف خطوط الإنتاج وحجز الكميات، وسحب المنتجات من الأسواق. Advertisements 30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441 09:16 AM الهيئة توضح: لتجاوزها الحدود القصوى المسموح بها من مادة "البرومات" الهيئة توضح: لتجاوزها الحدود القصوى المسموح بها من مادة "البرومات" حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استهلاك مياه "السمو اكوا" لتجاوزها الحدود القصوى المسموح بها من مادة "البرومات". وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: تحذير من استهلاك مياه "السمو اكوا" بحجمي (4 جالون و200 مل) لتجاوزها الحدود القصوى المسموح بها من مادة "البرومات". وأضافت: تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإيقاف خطوط الإنتاج وحجز الكميات، وسحب المنتجات من الأسواق. ، أوقفت خطوط إنتاجها وسحبتها من الأسواق.. الغذاء والدواء تحذّر من هذه المياه ،

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