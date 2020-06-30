، تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.. تستمر حتى الثامنة مساءً

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- لهذا اليوم، تضمّن نشاطًا للرياح السطحية وأتربة مثارة، وتدني مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والمهد).

وبيّنت أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الثامنة مساءً.حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة