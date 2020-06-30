شكرا لمتابعة خبر عن " هل العداد الذكي تركيبه إجباري " الكهرباء توضح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه أحد المواطنين سؤالا للحساب الرسمي للعناية بالمشتركين فيما يخص طلبات إيصال الخدمة الكهربائية، حول ما إذا كان تركيب العداد الذكي إجباري أم اختياري.

وأفاد الحساب في رده بأن الاستبدال سيشمل جميع العدادات، قائلا: " تعمل الشركة السعودية للكهرباء على استبدال جميع العدادات إلى عدادات ذكية " .

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وأوضح أنه تصل للمشترك رسالة قبل التركيب " بثلاث أيام " .

يذكر أن مشروع العدادات الذكية، الذي وقعته الشركة السعودية للكهرباء، بدأت المرحلة الأولى منه في أوائل فبراير الماضي 2020، وهو مشروع متكامل يشمل تركيب العدادات واستبدال القواطع بأخرى ذكية وبنية الاتصالات وأنظمة إدارة البيانات.