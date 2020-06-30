شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من " الزكاة والدخل " بشأن إعفاء المدارس الأهلية من القيمة المضافة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أجابت الهيئة العامة للزكاة والدخل، على استفسار سيدة بشأن استمرار إعفاء المدارس والكليات الأهلية من الضريبة المضافة، بعد تطبيق الزيادة 15%. أجابت الهيئة العامة للزكاة والدخل، على استفسار سيدة بشأن استمرار إعفاء المدارس والكليات الأهلية من الضريبة المضافة، بعد تطبيق الزيادة 15%. وقالت الهيئة في ردها، إن الدولة تتحمل ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من خدمات التعليم الأهلي. وشددت على أن الأمر ينطبق على المواطنين (فقط) بعد التحقق من هوية متلقي الخدمة. وأضافت الهيئة: " أما المقيمين فيتم إصدار فواتير لهم من قِبل المنشآت المسجلة في النظام تشمل ضريبة القيمة المضافة " .

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